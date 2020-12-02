شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع دجلة 2/2 ودياً استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المباراة الودية التى جمعت فريقى أسوان ووادى دجلة مساء اليوم الأربعاء على أحد الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة الدولى، فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، حيث سجل هدفى أسوان أسوان كل من محمود صلاح وأحمد صغيرى، وشهد اللقاء حضور اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان للإطمئنان على الفريق.

من جانبه، كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن أقرب الملاعب المقرر لها أن تستضيف مباريات فريق أسوان فى الموسم الجديد بعد إعلان جدول الدورى، وقال أمين فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن ملعب السكة الحديد من الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات أسوان، حيث بات من الصعب أن يخوض أبناء الجنوب مبارياتهم على ملعبهم بسبب طول المسافات وتلاحق المباريات والمسحات التى يخضع لها اللاعبون قبل كل مباراة للكشف عن كورونا.

ونجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى الحصول على توقيع جون أفيرى مهاجم منتخب كينيا، وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، ويعتبر محمد جمال بيبو الصفقة رقم 22 لأبناء الجنوب، حيث سبقه 21 صفقة أخرى وهم عمرو الحلوانى، جون أفيرى، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.

وكشفت قرعة الدورى العام لموسم 2020/2021 عن مواجهات قوية لفريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، ويستهل أبناء الجنوب مشوارهم بالدورى بمواجهة فريق إنبى فى الأسبوع الأول، على أن يلتقى أسوان بنادى الزمالك فى الأسبوع التاسع، والأهلى فى الأسبوع الـ 17 والأخير.