مباشر.. يونايتد 0 - 0 باريس.. دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر يونايتد المجموعة بـ9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان بـ6 نقاط.

ويكفي يونايتد التعادل للتأهل رسميا للدور التالي، قبل مواجهة لايبزيج في الجولة الأخيرة، فيما يتمسك باريس بأمل التأهل بتحقيق الفوز في مباراة اليوم لكي لا يضع تأهله في يد فريق آخر بالجولة الأخيرة.

تشكيل يونايتد: دي خيا، تيليس، وليندلوف، ماجواير، ووان بيساكا، وماكتوميناي، وفريد، فيرنانديز، وكافاني، ومارسيال، وراشفورد

تشكيل سان جيرمان: نافاس، وفلورنزي، وماركينوس، وكيمبمبي،وديالو، ودانيلو، وبارديس، وفيراتي، ونيمار، وكين، ومبابي