أخبار ريال مدريد | هزيمة شاختار تتسبب في زعزعة ثقة بيريز في زيدان

تسببت الهزيمة من شاختار دونيتسك بثنائية في زعزعة الثقة التي يكنها فلورنتينو بيريز في المدرب زين الدين زيدان، ورغم أن الفرنسي لا ينوي الاستقالة من منصبه كمدرب لـ”ريال مدريد” إلا أن مستقبله في النادي اصبح مهدد بعد الآن.

وخسر ريال مدريد 2-0 أمام شاختار دونيتسك في مباراة حاسمة في دوري ابطال اوروبا مساء امس الثلاثاء، وهذا يعني أن الحصول على مكان في دور الـ16 لن يتم تحديده حتى الجولة الأخيرة، اذ يتعين على رجال زيدان تحقيق الفوز على مونشنجلادباخ في مدريد او يجدوا أنفسهم متذيلين للمجموعة.

وتعتبر الهزيمة في كييف هي الخامسة لفريق ريال مدريد في 15 مباراة هذا الموسم، وأمام فريق تلقى عشرة أهداف في مباراتين أمام بوروسيا مونشنجلادباخ لكنه تمكن من الفوز على مدريد مرتين في دور المجموعات، والأكثر من ذلك كانت الهزيمة الأولى في مدريد بالفريق الرديف للأوكرانيين.

ووفقاً لموقع “الموندو الإسباني” فإن الثقة في زيدان ليست كما كانت عليه من قبل، اذ يتم التشكيك في العديد من قراراته وكذلك اصبح منصبه مهدد، ومن المقرر أن يكون الاسبوعين المقبلين حاسمين بشأن مستقبله مع الفريق.

ويواجه ريال مدريد بعد هزيمة شاختار، كل من إشبيلية في البيزخوان ومونشنجلادباخ وأتلتيكو مدريد على الترتيب، في مواجهات حاسمة ستحدد بشكل كبير آفاقهم هذا الموسم في الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا.

وكانت إدارة النادي بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز واثقةً من التعافي، لكن أسلوب الهزيمة في أوكرانيا كان له تأثير كبير، ويكمن الكثير في استجابة الفريق الفورية ولكن يمكن اتخاذ قرارات مهمة قريبًا في كلتا الحالتين.

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