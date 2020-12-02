شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يكشف موقفه من العودة إلى ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسبانى، أن العودة إلى الفريق الكتالونى بعدما هز شباكه في دوري أبطال أوروبا عندما كان معارا لصفوف بايرن ميونخ الألمانى كان شعورا غريبا.

وقال كوتينيو في تصريحات نشرتها صحيفة «سبورت» الكتالونية: «لعبت للبايرن وكان يجب أن أكون مُحترفا، لطالما كنت أرغب في اللعب مع برشلونة وكنت أريد العودة، هذا يعني البدء من جديد وأريد أن ألعب بشكل جيد مع الفريق وأريد تحقيق النجاح هنا».

وعن إمكانية العودة إلى ليفربول، أوضح كوتينيو: «من المستحيل أن أقول ما قد يحدث في المُستقبل، ولكن في الوقت الحالي هدفي الوحيد هو النجاح مع برشلونة.. البريميرليج واحد من أكثر الدوريات إثارة في العالم، الحصول على فرصة اللعب في ليفربول سيكون دائماً أمرا ممتناً له دائماً».