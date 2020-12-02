شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد مواجهة الإسماعيلي والرجاء المغربي بنصف نهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد العربى لكرة القدم أنه تم تحديد يوم 11 يناير المقبل، موعدا لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى مع الإسماعيلي على ملعب محمد الخامس، في إياب الدور نصف النهائى من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.
وتم تحديد الموعد المذكور سلفا بعد اتفاق مسبق بين الناديين إضافة للاتحاد المنظم للبطولة.
وكانت المواجهة قد تم تأجيلها منذ عدة أشهر وعادت بعثة الإسماعيلي من المغرب، وذلك في أعقاب تفشى فيروس كورونا.
يذكر أن الإسماعيلي قد فاز في لقاء الذهاب باستاد الإسماعيلية بنتيجة هدف دون رد من توقيع فخر الدين بن يوسف.
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