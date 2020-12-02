شكرا لقرائتكم خبر عن «العريان» مستشارًا قانونيًا لنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري، تعيين فوزي العريان، مستشارا قانونيا، ومشرفا على الإدارة القانونية بالنادي. وتسلم العريان مهام منصبة رسميًا، ويباشر عمله بشكل طبيعي منذ اليوم الأربعاء. الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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