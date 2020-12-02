شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلي والزمالك في قائمة «كاف» لأفضل أهداف دوري الأبطال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن قائمة مختصرة تضم أفضل أهداف بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2019-2020.

وتوج النادي الأهلي بلقب البطولة بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وضمت القائمة أهداف لنجوم فريقي الأهلي والزمالك، أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، وشيكابالا، وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، بالإضافة إلى أبرز أهداف الفرق التي شاركت في البطولة بداية من دور المجموعات.

ونشر الحساب الرسمي لـ «كاف» فيديو يتضمن أبرز أهداف البطولة تحت تعليق: «أهداف تذهب العقل.. شاهد أروع أهداف دوري أبطال إفريقيا موسم 2019/20».