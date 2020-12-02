شكرا لقرائتكم فوزى العريان مستشارا قانونيا للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر نادي الزمالك، تعيين فوزي العريان، مستشارا قانونيا، ومشرفا على الادارة القانونية بالنادي، وتسلم العريان مهام منصبه رسميًا، ويباشر عمله بشكل طبيعي منذ اليوم الأربعاء.

عقدت لجنة الحكماء بنادى الزمالك، اجتماعا اليوم، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء فى حضور المستشار أحمد بكرى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، جاء الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالنادي، كذلك وضع بعض الخطوط العريضة لتيسير الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

حضر الجلسة اليوم، أعضاء لجنة الحكماء: كمال درويش، أحمد مصطفى، ومحمد عامر .. بينما اعتذر فهمى عمر لظروف خاصة.

من ناحية أخرى اعلن نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم الفريق مشوار الموسم المقبل والذى يشارك الزمالك خلاله فى بطولتى الدورى وكأس مصر بخلاف بطولة دورى أبطال أفريقيا.