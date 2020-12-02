شكرا لقرائتكم الأهلى يكثف مفاوضاته لضم الأورجويانى جاستن سيرينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو النادى الأهلى من مفاوضاتهم لضم الأورجويانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقى لتدعيم الهجوم الأحمر فى الموسم الجديد.

ويرغب الأهلى فى ضم مهاجم سوبر قبل غلق باب القيد يوم 6 ديسمبر الجارى فى الوقت الذى يكون ضمه على حساب الأنجولى جيرالدو، وذلك بعد قيد المغربى بدر بانون على حساب السنغالى اليو بادجي. ورفع الأهلى عرضه لضم سيرينو لـ2 مليون دولار فى الوقت الذى اشترط صن داونز فى بداية المفاوضات الحصول على 4 ملايين دولار للاستغناء عن سيرينو.

وتلقى النادى الأهلى خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التى جرت عقب انتهاء مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك فى الـ27 من نوفمبر الماضي، وأكد «كاف» فى خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسرى اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دورى أبطال إفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب فى المشاركة بشكل طبيعى فى مباراة السوبر الإفريقى المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي.

فى الوقت الذى وقع أحمد الشيخ على عقود مبدئية للانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد، ورغم اقتراب اللاعب من اللعب لبيراميدز فى الموسم الجديد إلا أن الشيخ تلقى مكالمة هاتفيه من أحد أعضاء لجنة الكرة الجديدة بالزمالك أكد له الأخير خلالها حاجة الفريق الأبيض لجهوده.

وتلقى الأهلى عرضاً من بيراميدز لضم أحمد الشيخ قبل رحيله عن النادى إلا أن الإدارة الحمراء رفضت العرض المقدم ليعاود بيراميدز مفاوضاته لضم اللاعب بعد رحيله عن الأهلي، وجاء تدخل الزمالك فى الصفقة ليؤجل الإعلان عن وجهة اللاعب وذلك بعد تحفظ اللاعب على العرض المقدم له من أحد الأندية التشيكية.