شكرا لقرائتكم شاهد.. اجتماع لجنة الحكماء بالزمالك لمناقشة بعض الأمور الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقدت لجنة الحكماء بنادى الزمالك، اجتماعا اليوم، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء فى حضور المستشار أحمد بكرى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، جاء الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالنادي، كذلك وضع بعض الخطوط العريضة لتيسير الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

حضر الجلسة اليوم، أعضاء لجنة الحكماء: كمال درويش، أحمد مصطفى، ومحمد عامر .. بينما اعتذر فهمى عمر لظروف خاصة.

من ناحية أخرى اعلن نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم الفريق مشوار الموسم المقبل والذى يشارك الزمالك خلاله فى بطولتى الدورى وكأس مصر بخلاف بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كلا من :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمود جنش – محمد عواد

الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثى – حازم امام – محمد عبد الشافى – احمد فتوح – عبد الله جمعة

الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد اشرف روقا – امام عاشور – اسلام جابر – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – اشرف بن شرقى – شيكابالا – اوناجم – مصطفى فتحى – كريم بامبو

الهجوم : مصطفى محمد – حميد احداد – عمر السعيد

فى سياق مختلف، كشف مصدر داخل إدارة نادى الزمالك أن أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بالنادى يقود المفاوضات مع احمد الشيخ لاعب الأهلى السابق والذى تم الاستغناء عنه مؤخرا ورفع اسمه من قائمة الأهلى .

وأجرى أشرف قاسم عدة اتصالات مع احمد الشيخ لاقناعه بالتوقيع للزمالك، ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسئولى الزمالك خلال الساعات المقبلة لحسم الامر سواء بالموافقة على الانضمام للزمالك أو رفض العرض المقدم من إدارة النادى الأبيض.



