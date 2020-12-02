شكرا لقرائتكم نتائج الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى عن مواصلة الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم لإنتصاراته بالفوز خارج ملعبه على الفيوم بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول للمجموعة منفردا ، في الوقت الذى نجح فيه الإعلاميين بقيادة ياسر الكنانى في تحقيق فوز غالى على الألومنيوم بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثانى للمجموعة .

وجاءت باقى نتائج المجموعة عن فوز قنا على بترول أسيوط بهدف مقابل للاشئ ، وتعادل كيما أسوان مع سوهاج سلبيا، وتعادل طهطا مع شبان قنا بهدف لمثله ، وفوز بنى سويف بقيادة أيمن المزين على سمسطا بهدف مقابل للاشئ ، بينما تعادل أسمنت أسيوط مع المنيا سلبيا ، بينما استطاع ديروط الفوز على تليفونات بنى سويف بهدفين مقابل هدف .

فى الوقت نفسه شهدت مباريات الجولة الثانية للمجموعتين الثانية والثالثة بدورى القسم الثانى العديد من المفاجآت حيث استعاد فريق الترسانة نغمة الانتصارات بعد غياب طويل دام لأكثر من ستة شهور بالفوز خارج ملعبه على طنطا بهدف مقابل لا شيء ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط فى صدارة جدول الترتيب مناصفة مع بتروجت الذى وقع فى فخ التعادل مع السكة الحديد سلبيا.

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز كوكاكولا على المريخ البورسعيدى بهدف مقابل لا شىء، وتعادل النجوم مع السويس سلبيًا، وتعادل بورتو السويس مع نادى زد بهدف لمثله، بينما حقق القناة أكبر النتائج بالفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفى مباريات المجموعة الثالثة نجح حرس الحدود فى الفوز بثلاثية على الجزيرة المطروحى بينما تعادل الحمام مع فاركو بهدفين لمثليهما وهى نفس النتيجة التى انتهت بها مباراة سبورتنج وكفر الشيخ، بينما استطاع الأوليمبى بقيادة أحمد سارى فى تحقيق فوز صعب على بيلا بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل المالية مع دمنهور بهدف لمثله ، وتعادل أبوقير للأسمدة مع دكرنس سلبيا.