أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قائمة الفارس الأبيض المحلية لخوض منافسات الموسم الحالي.

وشهدت القائمة ضم محمود عبد العزيز بعد تعافيه من إصابة الصليبي، إلى جانب ضم حميد أحداد بعد انتهاء إعارته مع الرجاء المغربي بالإضافة إلى حمزة المثلوثي الوافد الجديد حسبما نشر موقع "القاهرة 24". وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش – محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد أشرف روقة – محمد حسن – إمام عاشور – إسلام جابر – أحمد سيد زيزو – أوباما – أشرف بن شرقي – شيكابالا – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – بامبو

خط الهجوم: حميد أحداد – مصطفى محمد – عمر السعيد

ويبدأ الزمالك مواجهات الموسم الجديد من بطولة الدوري باللقاء الذي يجمعه مع نظيره المقاولون العرب في الجولة الأولى من المسابقة.

كانت هذه تفاصيل خبر "ساسي والونش وأبوجبل.. والعائدون من الإصابة والإعارة".. رسميًا.. الزمالك يعلن قائمة الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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