"يمتلك قدرات كبيرة".. رئيس لجنة الكرة بالزمالك يكشف حقيقة ضم الجناح الأيمن للأهلي الراحل عن الفريق حديثًا

تسلم أحمد الشيخ لاعب الأهلي الراحل منذ قليل الاستغناء الخاص به من النادي الأهلي، بعد ضغوط مارسها اللاعب على محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، وحاول الأهلي بيع الشيخ بمقابل مادي لأي نادٍ آخر، لكن اللاعب مارس طوال اليوم ضغوطًا على النادي حتى يرحل “حرًّا”.



ودخل لاعب الأهلي الراحل حديثًا عن صفوف الفريق، في حسابات نادي الزمالك.



جاء هذا بعدما عُرض اللاعب على النادي لتوقيع عقود الانضمام له بداية من الموسم المقبل، وهو الأمر الذي وضع اسم لاعب الأهلي السابق في صدارة “تريند” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.



وانضم “الشيخ” لصفوف النادي الأهلي مطلع موسم 2016/2015 قادمًا من صفوف فريق مصر المقاصة، بعد أزمة كبيرة بين قطبي كرة القدم المصرية حول اللاعب الذي وقع للناديين، قبل أن يظفر به النادي الأهلي.



بدوره، كشف أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، حقيقة تعاقد ناديه مع أحمد الشيخ، الجناح السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال يونس، في تصريحاته لـموقع”القاهرة 24“: “الشيخ لاعب يمتلك قدرات كبيرة، لكن لا يوجد ما لدي لأقوله حول التعاقد معه حاليًا”.

وأضاف: “نسعى جاهدين لمساعدة الفريق على استعادة توازنه بعد السقوط الإفريقي والخروج من كأس مصر، خاصة أننا نضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وأثق أنهم قادرون على الخروج من تلك الكبوة”.

وقال مصدر لـ”القاهرة 24” إن اللاعب تسلم الاستغناء الخاص به بعد مشاورات بين محمود الخطيب ولجنة التخطيط، موضحًا أن عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد يعود إلى رفضه الاحتراف في نادي سيجما التشيكي الذي طلب التعاقد معه لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.