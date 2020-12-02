شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال صلاح ريكو إلى صفوف إنبى قادما من المقاصة فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل صلاح ريكو، لاعب المقاصة والزمالك السابق، إلى صفوف نادى انبى، فى صفقة انتقال حر، وفقا لما أعلنه ميدو حزين، وكيل اللاعب، الذى نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعت "ريكو" مرتديا قميص الفريق البترولى، ومعه الكابتن حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، أتبعها بتعليق: "رسميا انضمام صلاح ريكو إلى نادى انبى.. صفقة انتقال حر".





وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أكد فى تصريحات سابقة، أن مسئولى النادى البترولى، توجهوا بخطاب رسمى إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، من أجل تقديم التماس له للتأكيد على مراعاة عدم إقامة أى مباراة للفريق الأول بدون مشاركة اللاعبين الدوليين عملاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق المسابقة، مضيفًا: "لا يجب فرض الأمر الواقع حيث يشارك أربعة لاعبين من فريق إنبى مع المنتخب الأولمبى وهم لاعب الوسط أحمد يوسف والظهير كريم فؤاد والمدافع أسامة جلال والحارس محمود جاد وجميعهم أساسيون مع فريق البترولى".





وأضاف عبد الناصر محمد، أنه ليس من العدالة مشاركة الفريق بدون لاعبيه الدوليين، قائلاً: "سيتضرر فريق إنبى جدًا من غياب هؤلاء اللاعبين فى ظل مسابقة من المنتظر أن تكون الأقوى خلال العشر سنوات الأخيرة ونحن الفريق الأكثر اختيارا لعناصر المنتخب الاوليمبى ونتشرف بهذا"، مشددًا على أنه ليس هناك فريق أخر سوى إنبى سيضرر، قائلاً: "لابد من النظر بعين الاعتبار لهذا الأمر اسوة بالأندية الأخرى فى المواسم السابقة وحتى لا يصارع الفريق على الهبوط مبكرًا".

وكان مازن مرزق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قد أكد أن النسخة الجديدة من بطولة الدورى المصرى الممتاز التى ستنطلق يوم11 ديسمبر المقبل سيتم إقامتها على دورين بعد رفض الأندية مقترح اتحاد الكرة بإقامة الدورى من دور واحد ثم إقامة تصفيات لتحديد البطل ليتم فى النهاية الاتفاق على إقامة البطولة على دورين.