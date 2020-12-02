شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يقود مفاوضات الزمالك مع أحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك أن أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بالنادي يقود المفاوضات مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق والذي تم الإستغناء عنه مؤخرا ورفع اسمه من قائمة الأهلي.

أجرى أشرف قاسم عدة اتصالات مع أحمد الشيخ لإقناعه بالتوقيع للزمالك، ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسئولي الزمالك خلال الساعات المقبلة لحسم الامر سواء بالموافقة علي الانضمام للزمالك او رفض العرض المقدم من إدارة النادي الأبيض.

من ناحية أخرى طلب محمد صبحى حارس مرمى الزمالك والمنتخب الاوليمبي من لجنة الكرة بالنادي برئاسة أيمن يونس السماح له بالرحيل الي فريق الإسماعيلي علي سبيل الإعارة ، في ظل رغبته في المشاركة في المباريات للحفاظ علي مكانه في قائمة المنتخب الاوليمبي التي تستعد للمشاركة في اوليمبياد طوكيو المقبلة.

وتحدث محمد صبحي مع ايمن يونس بشأن قبول عرض الإسماعيلي خاصة ان نادي الإسماعيلي متمسك بضم الحارس الشاب، ومن المنتظر ان يحصل محمد صبحي علي رد من لجنة الكرة خلال الأيام المقبلة لحسم مصيره ، خاصة انه لا يشارك في المباريات في الزمالك منذ انضمامه بداية من الموسم الماضي.

في سياق مختلف أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، عن تعاقد النادي مع حمزة المثلوثي الظهير الأايمن التونسي لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم الحالي.

ونشرت الصفحة قائلة : الزمالك يتعاقد مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي لمدة ثلاث سنوات، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد!

كما وصل المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة اليوم وذلك للانتظام مع الفريق استعدادا للموسم الجديد، عقب انتهاء اعارته لنادي الرجاء المغربي ، وكان في استقبال اللاعب باسم زيادة القائم بأعمال مدير العلاقات العامة بالنادي .

وقرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، وذلك عقب مباراة طلائع الجيش التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بعد أيام من الهزيمة أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت بينهما فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الجمعة الماضى، وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.