لجنة حكماء الزمالك تجتمع للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي: اجتمعت لجنة حكماء نادي الزمالك للمرة الأولى اليوم الأربعاء من أجل وضع خطة تسيير أعمال النادي في الفترة المقبلة. وقامت وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة من أجل التحقيق، ليتم تعيين مجلس جديد برئاسة المستشار أحمد بكري. لجنة حكماء الزمالك تضم كمال درويس وأحمد مصطفى ومحمد عامر، وفهمي عمر، وحضر الجميع الاجتماع الأول باستثناء الأخير لظروف خاصة. يُذكر أن نادي الزمالك خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا، وودع بطولة كأس مصر من نصف النهائي خلال 5 أيام فقط، لينتهي موسم 2019-2020 بالنسبة له رسمياً.

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