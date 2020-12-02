كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ودينامو كييف بث مباشر اليوم 2/12/2020 في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم "الوفد"، موعد مباراة يوفنتوس ضد دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة التشامبيونزليج"، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية والقواعد الصحية المتبعة، لضمان سلامة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

موعد مباراة يوفنتوس ضد دينامو كييف

ومن المقرر أن تُقام مباراة يوفنتوس ضد دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

على ملعب "أليانز ستاديوم"، في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد دينامو كييف

وستُذاع مباراة يوفنتوس ضد دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

على قناة beIN Sports HD 4

ويسعى يوفنتوس، بقيادة المدرب أندريا بيرلو، لتحقيق الفوز على دينامو كييف الأوكراني، مستغلًا عامل الأرض، رغم ضمان تأهله رسميًا لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد فرينكفاروزي

ومن المتوقع أن يخوض يوفنتوس مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من:

في حراسة المرمي: جيانلويجي بوفون

خط الدفاع: أليكس ساندرو، ليوناردو بونوتشي، ماتيس دي ليخت، دانيلو

خط الوسط: آرون رامسي، ويستون ماكيني، رودريغو بنتانكور، فيديريكو بيرنارديسكي

في الهجوم: ألفارو موراتا، كريستيانو رونالدو

في المقابل، يرغب فريق دينامو كييف الأوكراني في تضميد جراحه ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعد الهزيمة المذلة أمام برشلونة الإسباني برباعية نظيفة، في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وتعزيز آماله في التأهل للدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ويحتل يوفنتوس حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، خلف برشلونة المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما يتواجد دينامو كييف في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط، متفوقًا على فرينكفاروزي صاحب المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف.