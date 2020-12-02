لجنة حكماء نادي الزمالك تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة الحكماء بنادي الزمالك، اجتماعا اليوم، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء في حضور المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي . جاء الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالنادي، كذلك وضع بعض الخطوط العريضة لتيسير الأوضاع خلال الفترة المقبلة . وتعقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وفي انعقاد مستمر خلال الفترة المقبلة. حضر الجلسة اليوم، أعضاء لجنة الحكماء: كمال درويش، أحمد مصطفى، ومحمد عامر .. بينما اعتذر فهمي عمر لظروف خاصة. درويش، أحمد مصطفى، ومحمد عامر .. بينما اعتذر فهمي عمر لظروف خاصة. وفي سياق متصل أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة الرسمية للموسم الجديد وضمت القائمه المحلية التي أرسلت إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، كلا من: في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد. جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد. في خط الدفاع : محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة حازم امام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبدالسلام. في خط الوسط المدافع : طارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا. في خط الوسط المهاجم: مصطفي فتحي ومحمد أوناجم وكريم بامبو وأشرف بن شرقي وحميد أحداد وأحمد زيزو ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما. وفي الهجوم : مصطفي محمد وعمر السعيد.

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