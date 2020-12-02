بعد فشل ضمه خلال الميركاتو الصيفي.. توتنهام لا يزال متمسك بضم مدافع الإنتر في يناير

كشفت تقارير صحفية بريطانية آخر التطورات المتعلقة بإمكانية انتقال مدافع إنتر ميلانو الإيطالي، ميلان سكرينيار إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وارتبط المدافع السلوفاكي بالانتقال إلى توتنهام في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم لأسباب مادية.

وبحسب التقارير الصحفية الإنجليزية الواردة، فإن الصفقة يمكن أن تتم في يناير القادم، في ظل إصرار توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو على ضم سكرينيار.

وكان توتنهام قد تعاقد مع المدافع الويلزي “جو رودون” من سوانزي سيتي في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد فشل ضم سكرينيار، إلا أن الرغبة في جلب المدافع البالغ من العمر 25 عامًا لا تزال قائمة.

وأفادت التقارير، أنه في حالة عدم ممانعة إنتر ميلانو رحيل سكرينيار في الميركاتو الشتوي القادم، سيكون توتنهام أول الراغبين في ضمه.

ولكن الإنتر سيكون مطالبًا بتخفيض مطالبه المالية البالغة 40 مليون جنيه إسترليني، من أجل التخلص من سكرينيار، في ظل عدم أعتماد المدير الفني أنطونيو كونتي عليه بشكل كبير.

ويعتقد أن توتنهام سيبذل كل ما في وسعه لضم المدافع السلوفاكي، وذلك في حال استمرار غياب البلجيكي توبي الديرفيريلد، الذي تعرض لإصابة في الشهر الماضي خلال مواجهة مانشستر سيتي التي انتهت بفوز السبيرز بهدفين نظيفين.