بث مباشر| مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الاتحاد والشباب” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 2-12-2020 في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الابطال”.
تنقل مباراة “الاتحاد والشباب” على قناة ابو ظبي الرياضية الاماراتية 1، بصوت المعلق “عامر عبد الله”.
تقام مباراة الاتحاد والشباب على ملعب “الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب”، وتنطلق في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية.
وبدأ نادي الشباب مشواره في البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” بالفوز ذهابًا وإيابًا على “شباب الساورة” بنتيجة (5-1)، وفي ثمن النهائي تجاوز “شباب الأردن” بنتيجة (2-1) بمجموع المباراتين،، وصعد من ربع النهائي على حساب “الشرطة العراقي” بنتيجة (7-0) بمجموع المباراتين.
بينما استهل نادي الاتحاد مشواره في البطولة العربية بالفوز على “العهد” اللبناني ذهابًا بنتيجة (3-0)، وتعادل إيابًا (0-0)، وفي ثمن النهائي تخطى “الوصل” الإماراتي ذهاباً وإياباً (2-1) بمجموع المباراتين، وأقصى “أولمبيك آسفي” المغربي من دور ربع النهائي بنتيجة (2-1) بمجموع المباراتين.
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