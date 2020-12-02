إسماعيل بن ناصر يكشف أسباب رحيله عن آرسنال

أكد نجم وسط ميلان أنه شعر بضغط شديد في آرسنال وغادر من أجل الحصول على فرصة اللعب..

كشف نجم ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر أسباب عدم استمراره مع آرسنال الإنجليزي.

وكان النجم الجزائري قد انضم إلى آرسنال في عام 2015، وهو في عمر 17 عامًا فقط، حيث فشل بن ناصر في إثبات وجوده مع الجانرز، لتتم إعارته لنادي تور الفرنسي، ثم انتقل بشكل نهائي إلى إمبولي الإيطالي في عام 2017، قبل الانضمام إلى ميلان في صيف 2019.

وتحدث بن ناصر عن فترته مع آرسنال والأسباب التي دفعته للرحيل عن صفوف الفريق اللندني، قائًلا: “وصلت إلى إنجلترا في يوليو. في أول شهرين مكثت في الفندق لأنني لم أرغب في الذهاب والعيش مع عائلة لم أكن أعرفها”.

وأضاف: “كان عمري 17 عامًا ولم أكن في سن الرشد ولم أستطع العيش بمفردي، لذا جاءت أختي للبقاء معي، ثم انضممت إلى ‘تشينز’ التي قمت بخطبتها منذ المدرسة والتي أصبحت زوجتي لاحقًا في إنجلترا.”

وتابع: “في سبتمبر لعبت أخيرًا مباراتي الأولى، في كأس الرابطة [الإنجليزية] ضد شيفيلد وينزداي؛ أصيب [أليكس] تشامبرلين وشارك بدلًا منه [ثيو] والكوت الذي أصيب أيضًا بعد دقيقتين، لذلك قام فينجر بإدخالي”.

وواصل: “المشكلة التي واجهتني في تلك المباراة؛ كانت الدفع بي في مركز الجناح الأيسر الذي لم يسبق لي أن لعبت فيه من قبل”.

وأوضح: “شعرت بضغط جنوني، لقد خسرت العديد من الكرات لكنني استعدت القليل أيضًا. لم أعد ألعب بعد ذلك، لكنني لست نادمًا. لقد تدربت مع لاعبين كبار مثل مسعود أوزيل وسانتي كازورلا”.

وأكمل: “كان لا يزال في عقدي أربع سنوات مع آرسنال، لكنني ذهبت حيث أرادوني حقًا. لم أكن أعرف إمبولي لكنني قبلت الانخفاض من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، لأن هذا هو النادي الذي كان يريدني أكثر من أي ناد آخر”.

واختتم: “لقد ذهبت إلى ميلان، لتاريخهم، ولكن مشروعهم كان السبب الرئيسي لأنه كان الأفضل بالنسبة لي”.

ويشكل النجم الجزائري الشاب ثنائيًا قويًا مع الإيفواري فرانك كيسييه في خط وسط ميلان خلال الموسم الحالي، مما جعله محل إشادة كبيرة من قبل الملاحظين والمتابعين.