رئيس الاتحاد الألماني يرفض التعليق بشأن يواخيم لوف والمنتخب

رفض فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم مجددًا التعليق بشأن المنتخب الألماني ومديره الفني يواخيم لوف، وذلك بعد يومين من إعلان الاتحاد مواصلة الأعتماد على لوف 60/ عامًا/، ليقود المنتخب في كأس الأمم الأوروبية المقررة في العام المقبل.

وقال كيلر خلال إحدى الفعاليات الخاصة بكرة القدم للهواة، أقيمت اليوم الأربعاء في فرانكفورت :”لا نتحدث بشأن المنتخب الوطني اليوم. ولا نتحدث أيضًا بشأن الهزيمة صفر / 6 في إشبيلية (أمام المنتخب الإسباني)، رغم أن ذلك كان سيبدو جذابًا للغاية لواحد أو إثنين.”

وأضاف كيلر :”نرغب اليوم في تسليط التركيز على أبطال كرة القدم.”

وكانت مريام بيرله مديرة الاتحاد الألماني قالت في وقت سابق إنه لن يجرى الإجابة على أي أسئلة متعلقة بيواخيم لوف أو المنتخب خلال المؤتمر الصحفي، مؤكدة أن الهواة “يستحقون اهتمامنا وتقديرنا التام”.

وكان الاتحاد الألماني قد أعلن أمس الأول الإثنين أن لوف سيستمر في منصبه، وذلك رغم الهزيمة الكارثية للمنتخب أمام نظيره الإسباني صفر / 6، وهي الأسوأ للمنتخب الألماني خلال 89 عامًا.

وذكرت صحيفة “بيلد” اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر في مجلس إدارة الاتحاد، أن كيلر حاول إقناع لوف بالرحيل عقب كأس الأمم الأوروبية المقررة في العام المقبل، بدلًا من الأستمرار حتى كأس العالم 2022 المقررة في قطر.