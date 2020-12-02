تقرير | هل اصبح مصير زيدان في مهب الريح؟

من الصعب ان يستمر زيدان في تدريب ريال مدريد”، هو لسان حال معظم وسائل الإعلام الإسبانية غداة خسارة فريق العاصمة الإسبانية أمام شاختار دونيتسك الأكراني صفر-2، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعلى الرغم من تأكيد زيدان بعد نهاية المباراة بأنه “لن يستقيل” من منصبه، خرجت الصحف الإسبانية الأربعاء لتتحدث عن إمكانية رحيل المدرب الذي قاد النادي للملكي الى الفوز بالكأس ذات الأذنتين الكبيرتين 3 مرات تواليًا من 2014 إلى 2016.

وبطبيعة الحال، كانت الصحف الكاتالونية الأكثر حدة عندما تناولت هذا الموضوع وأبرزت صحيفة “سبورت” عنوان “أزمة شاملة”، مشيرة إلى أن “مشروع زيدان يظهر بوادر تعب”، في حين اعتبرت “آس” بان “الوضع دقيق. زيدان يتأذى كثيرًا مما يحصل”.

بيد أن الأمل ببلوغ ثمن النهائي لم يتلاش أطلاقًا، لأن ريال مدريد ما يزال يملك مصيره بيده لأن الفوز في مباراته الأخيرة على ملعبه ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني يمنحه البطاقة التأهل، وحتى انه يستطيع تصدر المجموعة في حال فوزه وخسارة شاختار أمام إنتر ميلان الإيطالي.

ويتصدر مونشنغلادباخ الترتيب برصيد 8 نقاط مقابل 7 لكل من ريال مدريد وانتر ميلان قبل الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

لكن سجل ريال مدريد تلطخ بعد خسارته 5 مباريات في 15 مباراة في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي، كما انه لم يفز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري (خسارتان وتعادل)، حيث يحتل المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر لكنه يملك مباراة مؤجلة.

وأشارت صحيفة “ماركا” بانه على الرغم من أن رئيس النادي “فلورنتينو بيريز ليس في وضعية للتخلي عنه، فان منتقدي زيدان من داخل النادي وخارجه يريدون إستقالته”.

واضافت الصحيفة “إذا لم ينجح في قيادة الفريق الى ثمن النهائي الأسبوع المقبل، سيكون من الصعب أن يستمر زيدان في تدريب ريال مدريد، لأن أي آسطورة لا تستطيع ان تتحمل كارثة مماثلة”، مشيرة إلى أن ريال مدريد لم يفشل في تخطي دور المجموعات منذ عام 1997.

-بوكيتينو أو راؤول-

وعندما يتم تعداد الأسباب للمشكلات التي يمرّ بها ريال مدريد، فان زيدان ليس المسؤول الوحيد عن كل ما يجري.

لكن ثمة عوامل عدة ساهمت في تراجع نتائج الفريق، ابرزها الإصابات التي طالت لاعبين مؤثرين في الفريق كالقائد سيرجيو راموس، والنجم البلجيكي إيدين هازارد الذي غاب لاشهر عدة عن الملاعب منذ انتقاله إلى ريال مطلع الموسم الماضي، وتراجع مستوى جيل كروس ومودريتش وكاسيميرو ومارسيلو. في حين لم يتمكن زيدان من استخراج افضل إمكانيات الجناحين البرازيليين الشابين فينيسيوس جونيور ورودريجو.

على أي حال، فإن الصحف الإسبانية بدات تبحث عن إسم بديل زيدان. وقالت “ماركا” على موقعها على الإنترنت “بوكيتينو أمام راوول في حال عدم استمرار زيدان”، في اشارة إلى مدرب توتنهام السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ومهاجم الفريق الملكي السابق الأسطورة راؤول جونزاليس الذي يشرف على تدريب الفريق الرديف في النادي.

لكن زيدان أبى رفع رأية الإستسلام بقوله بعد المباراة ضد شاختار “لا على الإطلاق، لن أستقيل، سنواصل”، مضيفًا “لقد مررنا بأوقات عصيبة في الماضي، ستكون هناك دائمًا أوقات صعبة. إنها سلسلة من النتائج السيئة ولكن علينا الأستمرار. نعلم أن هناك مباراة واحدة متبقية وعلينا أن نفوز ونفكر في تجاوز هذا الدور”.

وتابع “لدي القوة، وسأبذل كل شيء واللاعبون أيضًا. علينا رفع الرأس والتفكير في المباراة التالية. عندما تكون في خط سيء، لا يوجد شيء آخر تفعله سوى التفكير في المباراة التالية والمضي قدمًا في الأوقات الصعبة، علينا أن نظهر شخصيتنا”.