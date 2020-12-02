إيقاف نجم يوفنتوس لمدة مبارتين بعد تعرضه للطرد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أمس الثلاثاء، عن عقوبة مهاجم يوفنتوس، ألفارو موراتا بعد طرده في مواجهة اليوفي الأخيرة في الدوري الإيطالي أمام بينفينتو.

وكان موراتا قد تلقى بطاقة حمراء مباشرة، خلال مواجهة يوفنتوس ضد بينفينتو والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، مساء السبت الماضي، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ووفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن اللجنة التأديبية بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قررت إيقاف النجم الإسباني مباراتين.

وأشار التقرير إلى أن حكم المباراة “فابريزيو باسكوا” كتب في تقريره: أن موراتا وجه له تعبير غير محترم.

وبالتالي، بات من المؤكد غياب اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، عن مباراتي يوفنتوس القادمتين في الدوري الإيطالي ضد كل من، تورينو وجنوى.