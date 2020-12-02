ما مدى تأثير كريستيانو رونالدو على يوفنتوس؟

رغم أنه يبلغ من العمر 35 عامًا، فإن غياب نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو عن السيدة العجوز واضح ومؤثر ومكلف.

وبات قائد منتخب البرتغال منذ انتقاله إلى يوفنتوس في صيف 2018، قاطرة الفوز وآلة تسجيل الأهداف في البيانكونيري.

إذ يتصدر رونالدو قائمة هدافي يوفنتوس، كما يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن، بفارق هدفين عن نجم ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش.

وتؤكد الأرقام أن يوفنتوس لعب هذا الموسم في غياب رونالدو خمس مباريات، فاز بمباراة يتيمة وتعادل في ثلاث وخسر في واحدة، وسجل خمسة أهداف فقط.

ولعب يوفنتوس في وجود رونالدو، سبع مباريات؛ حقق فيها خمسة انتصارات، وتعادلين، ولم يخسر أي مباراة، وسجل الفريق 18 هدفًا بينها تسعة بإمضاء النجم البرتغالي.

حيث أثبتت المواجهة الأخيرة للسيدة العجوز التي تعادل فيها مع بينفينتو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، مدى معاناة الفريق كلما غاب عنه النجم البرتغالي، وذلك رغم أن سبب غياب رونالدو عن المباراة كان لتفضيل مدرب الفريق، أندريا بيرلو لإراحته فقط.

يذكر أن صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، كانت قد أشارت إلى أن رونالدو، الذي لم يتواجد في مواجهة بينفينتو، سيتواجد في التشكيل الأساسي خلال لقاء البيانكونيري مع دينامو كييف الأوكراني مساء اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.