بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة وفرينكفاروزي في دوري ابطال اوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “برشلونة وفرينكفاروزي” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 2-12-2020 في الجولة الخامسة من دوري ابطال اوروبا.

تنقل مباراة “برشلونة وفرينكفاروزي” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق “خليل البلوشي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت إيسبن.

تقام مباراة برشلونة وفرينكفاروزي على ملعب “جروباما أرينا” بإدارة من الحكم البيلاروسي “أليكسي كولباكوف”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ودع المضيف فرينكفاروزي بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي بعدما حسم برشلونة ويوفنتوس بطاقتي التأهل إلى دور ثمن النهائي، وقدم الفريق المجري مباراة قوية في الجولة الماضية امام السيدة العجوز ولكنه خسر في النهاية في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وخلال الثلاث هزائم التي تلقاها فرينكفاروزي في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم فإنه قد استقبل هدفين ما بين الدقيقة 60 و90+، وهذه الاحصائية توضح ان الفريق المجري ضعيف من الناحية البدنية والذهنية.

على الجانب الآخر، ينتظر فريق برشلونة رقم جيد في حالة تحقيقه الفوز، حيث سيصل إلى 5 انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ مايو 2015.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من 4 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف يوفنتوس الذي سيسعى إلى خطف الصدارة من الفريق الكتالوني عندما يتواجها في الجولة الأخيرة، ولكن قبل ذلك سيتوجب عليه تحقيق الفوز على دينامو كييف اولاً.

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