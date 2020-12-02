بث مباشر| مشاهدة تشيلسي واشبيلية في دوري ابطال اوروبا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة “تشيلسي واشبيلية” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 2-12-2020 في الجولة الخامسة من دوري ابطال اوروبا.

تنقل مباراة “تشيلسي واشبيلية” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

تقام مباراة تشيلسي واشبيلية على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” بإدارة من الحكم البرتغالي “أرتور سواريس”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

اصطحب تشيلسي “اشبيلية” إلى دور ثمن النهائي بشكل رسمي في الجولة الماضية بعدما فاز الاول على رين والثاني على كراسنودار، ويتصدر البلوز جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط وبنفس عدد النقاط يأتي النادي الاندلسي في المركز الثاني.

وبعد ان ضمن تشيلسي واشبيلية تأهلهم إلى الدور الموالي، سيتنافسان الليلة على خطف الثلاث نقاط من أجل دخول القرعة في المستوى الأول.

وتبدو مهمة تشيلسي صعبة الليلة، إذ لم يخسر صاحب الارض “اشبيلية” على أرضه في اي مباراة قارية (دوري ابطال اوروبا / الدوري الاوروبي) منذ بداية موسم 2018/19، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 2، وخرج بشباك نظيفة في اخر خمس لقاءات.

ولم يذق تشيلسي طعم الفوز على ناد إسباني في آخر خمس مباريات في سواء في دوري ابطال اوروبا او الدوري الاوروبي، حيث خسر مباراتين وتعادل في 3.

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