شكرا لقرائتكم خبر عن «كرامر»: مونشنجلادباخ سيخوض مباراة ريال مدريد كالنهائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر بوروسيا مونشنجلادباخ، عدة فرص لحصد نقاط مبكرة في دوري أبطال أوروبا، آخرها بخسارته 2-3 على أرضه أمام إنتر ميلان، أمس الثلاثاء، ليضطر لخوض مباراة حاسمة وأخيرة في المجموعة أمام ريال مدريد.

وقال كريستوف كرامر قائد مونشنجلادباخ، عقب أول خسارة للفريق في المجموعة هذا الموسم: «الآن سنخوض مباراة نهائية أمام ريال مدريد على أرضه، لا نزال في الصدارة بين الأندية الأربعة، يجب علينا أن نحسم التأهل في مدريد».

ويتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ، المجموعة الثانية بـ 8 نقاط من 5 مباريات، متقدمًا بفارق نقطة وحيدة على شاختار وريال مدريد عقب فوز الفريق الأوكراني على ضيفه الإسباني 2-0، بينما يملك إنتر 5 نقاط ويحتاج للفوز على ضيفه شاختار، ليملك فرصة التأهل للدور التالي.

وستقاتل الأندية الأربعة لبلوغ دور الستة عشر في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة، ويحتاج الفريق الألماني للتعادل على الأقل في مدريد، ليضمن التأهل إلى دور الستة عشر.