شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز لجماهير الهلال السعودي: أخبرونى عن الحلم القادم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، تطلعه لحصد المزيد من البطولات مع زعيم الكرة السعودية خلال الموسم الحالى.
وغرد جوميز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعى «تويتر»: «أنا جاهز الآن، ما زلت جائعا للبطولات، أخبروني عن الحلم المقبل».
وتوج جوميز مع الهلال، بلقب دوري أبطال آسيا 2019، الذي أهله للمشاركة في مونديال الأندية، وسجل الفرنسي هدفين، كما حقق لقبي دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم (2019/2020).
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