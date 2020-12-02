شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتسون: علاقة صلاح ومانى رائعة داخل الملعب وخارجه.. وهذا سر قوتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الأسكتلندي أندي روبرتسون، ظهير ليفربول، حقيقة وجود خلافات بين محمد صلاح وساديو ماني، ثنائي الريدز.

وقال روبرتسون في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «العلاقة بين اللاعبين في الخط الأمامي خارج الملعب قوية حقا، وعلى أرض الملعب، فإن الارتباط وكل شيء جيد جدا».

وأضاف: «هؤلاء يتلقون أجورا ليكونوا أنانيين، نحن نحتاج منهم تسجيل الأهداف والمجازفة في الثلث الأخير، ومؤخرا انضم ديوجو جوتا إلى هذه القائمة، عندما يكونون أمام المرمى، نتوقع منهم التسديد والتسجيل».

وتابع: «في بعض الأوقات، قال الناس إن فيرمينو كان من الممكن أن يسجل، أو كان من الممكن أن يسجل ماني، أو كان من الممكن أن يسجل صلاح، فهؤلاء يحصلون على أموال لاتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية وتسجيل الأهداف لنا».

واختتم: «علاقتهم قوية جدا مثل أي علاقة أخرى في الفريق، وهذا هو السبب في نجاحنا خلال العامين الماضيين، لن تصل إلى أي مكان بدون هذه العلاقات».