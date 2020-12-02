شكرا لقرائتكم تقرير: صن داونز يرفض عرض الأهلي لضم "سيرينو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، رفضهم عرضاً من الأهلي لضم لاعب خط الوسط جاستون سيرينو، حيث اعتبروه غير كافٍ من أجل التخلي عن اللاعب الأوروجوياني.

وحصد الأهلي اللقب التاسع في دوري أبطال أوروبا، يوم الجمعة الماضي، على حساب الغريم الزمالك، بالفوز عليه في المباراة النهائية 2-1.

وكان الفريق الذي أصبح على بُعد خطوة من الثلاثية هذا الموسم مُعجبًا باللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، لكن إدارة صن داونز قررت عدم التخلي عن نجمهم، حتى يرفع الأهلي من عرضه البالغ مليون دولار.

وقال يوجيش سينج ، أحد كبار المسؤولين في نادي صنداونز لصحيفة "تايمز لايف": "لقد قدموا عرضًا رفضناه، و"بالنسبة لنا، المفاوضات منتهية حاليًا، وسيرينو لا يزال لاعبنا، ما لم يعودوا إلى الطاولة بعرض أفضل وأكثر إنصافًا، يُظهر الاحترام لصن داونز، فلن يحدث شيء، بالنسبة لنا .. هذا الموضوع مغلق ويظل لاعبنا حتى يعودوا إلينا بعرض أفضل".