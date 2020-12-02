«الأهلي مقدرش عليه هنقدر عليه إحنا؟».. بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضاته مع صالح جمعة

كشف نادي بيراميدز عن حقيقه دخوله في مفاوضات مع اللاعب صالح جمعة، الذي رحل مؤخرأً عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية حالياً.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر مسئول بنادى بيراميدز قوله إن الفريق السماوي "ليس فى حاجة لخدمات اللاعب خاصة فى ظل وجود عدد كبير من النجوم في نفس مركزه."

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن إسمه، أنه لم يتم التفاوض مع صالح جمعة، ولا توجد رغبة من الإدارة أو الجهاز الفني في التعاقد مع اللاعب.

وقال المصدر: "الأهلي ماقدرش على صالح جمعة طوال الخمس سنوات هنقدر إحنا عليه؟".

يشار إلى أن بعض وكلاء اللاعبين كانوا قد عرضوا على صالح جمعة إمكانية الانتقال لصفوف بيراميدز، كما عرضوا عليه التوسط لانتقاله للزمالك، مع بعض العروض من أندية أخرى، ومازال اللاعب لم يحسم وجهته بشكل نهائى حتى الأن.

ومؤخراً، فسخ صالح جمعة عقده مع النادي الأهلي بالتراضي بعد قضاء ما يقرب من 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، وذلك بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.