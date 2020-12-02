شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: هدف سيسيه سبب استفاقة نجوم الأهلى رغم تحذير الخطيب وموسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامى قمصان المدرب العام للنادى الاهلى أن فرحة التتويج الافريقى سبب تراجع أداء المارد الاحمر فى مواجهة زعيم الثغر بالأمس رغم كثرة التحذيرات للاعبين من خطورة هذا الأمر،وقال سامى قمصان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لاعبو الاهلى دخلوا مباراة زعيم الثغر بعد سلسلة من الأفراح بسبب التتويج الافريقى بعد غياب طويل ، رغم أن الكابتن محمود الخطيب حذرهم من ذلك فى جلسة التهنئة باللقب الافريقى".

وتابع سامى قمصان: "مستر موسيمانى حذر اللاعبين أيضاً فى محاضرة قبل المباراة ولكن جاء هدف رزاق سيسيه ليكون بمثابة الاستفاقة للاعبين الذىن انتفضوا وسجلوا هدفين لخطف التأهل لنهائى كأس مصر فى مباراة صعبة للغاية".

ويضيف سامى قمصان: "موسيمانى يتابع الدوري المصرى قبل توليه مسئولية تدريب الاهلى وتحدث معى فى هذا الأمر فى وقت سابق ، حيث أكدلى أنه لم يبالغ حين تحدث عن اهتمامه بالأهلى بل كان متابع لمبارياته ونجومه لذا كان اختياره لتدريب الفريق موفقاً للغاية من رئيس النادى ولجنة التخطيط".

وضرب فريقا الأهلى وطلائع الجيش، موعدًا فى نهائى بطولة كأس مصر، لموسم 2019 / 2020 بعد أن تأهل الطلائع على حساب الزمالك وحقق الفوز بنتيجة 3 / 1، وتأهل المارد الأحمر على حساب الاتحاد السكندرى بعد تحقيق الفوز بنتيجة 2 / 1.

الأهلى والطلائع سيتواجهان فى الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى الكأس، الذى سبق وحصده الفريق الأحمر 36 مرة، فيما تأهل الطلائع للمرة الأولى فى تاريخه للنهائى، ويطمح فى تحقيق انجاز بالتتويج على حساب الأهلى.

كما تأكدت مواجهة الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأولى بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية فى السوبر المصرى المقرر إقامته بين الدورين للدورى الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد.