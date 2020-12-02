شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى حارس مرمى الزمالك يطلب الرحيل للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب محمد صبحى حارس مرمى الزمالك والمنتخب الاوليمبي من لجنة الكرة بالنادي برئاسة أيمن يونس السماح له بالرحيل الي فريق الإسماعيلي علي سبيل الإعارة ، في ظل رغبته في المشاركة في المباريات للحفاظ علي مكانه في قائمة المنتخب الاوليمبي التي تستعد للمشاركة في اوليمبياد طوكيو المقبلة.

وتحدث محمد صبحي مع ايمن يونس بشأن قبول عرض الإسماعيلي خاصة ان نادي الإسماعيلي متمسك بضم الحارس الشاب، ومن المنتظر ان يحصل محمد صبحي علي رد من لجنة الكرة خلال الأيام المقبلة لحسم مصيره ، خاصة انه لا يشارك في المباريات في الزمالك منذ انضمامه بداية من الموسم الماضي.

في سياق مختلف أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، عن تعاقد النادي مع حمزة المثلوثي الظهير الأايمن التونسي لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم الحالي.

ونشرت الصفحة قائلة : الزمالك يتعاقد مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي لمدة ثلاث سنوات، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد!

من ناحية اخري وصل المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة اليوم وذلك للانتظام مع الفريق استعدادا للموسم الجديد، عقب انتهاء اعارته لنادي الرجاء المغربي ، وكان في استقبال اللاعب باسم زيادة القائم بأعمال مدير العلاقات العامة بالنادي .

وقرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، وذلك عقب مباراة طلائع الجيش التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بعد أيام من الهزيمة أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت بينهما فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الجمعة الماضى، وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك أمس، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3 / 1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.