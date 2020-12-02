شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد حمدى زكى بعد انتقاله من الإسماعيلى إلى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب اللاعب محمد حمدى زكى، صانع ألعاب الأهلى والإسماعيلى السابق، عن سعادته الكبيرة بانتقاله لنادى المقاولون العرب، فى خطوة جديدة خلال مسيرته الكروية، وذلك فى صفقة انتقال لمدة ثلاث مواسم، حيث نشر زكى، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع محمد عادل فتحى، المشرف على الكرة بالمقاولون، والكابتن عماد النحاس المدير الفنى للذئاب، ووكيله ميدو حزين، أتبعها بتعليق: "الحمد لله دائما وأبدا".





وكان المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أعلن أمس الثلاثاء، عن إتمام النادى تعاقده مع محمد حمدى زكى، صانع ألعاب الأهلى والإسماعيلى السابق، لمدة ثلاث مواسم بعد موافقة النادى الإسماعيلى، وبذلك يصبح حمدى زكى هو الصفقة العاشرة لذئاب الجبل خلال الميركاتو الجارى، وكان عادل قد أكد لـ ”الخليج 365” فى وقت سابق، أن النادى توصل مع إدارة الدراويش لاتفاق بشأن حمدى زكى وهو ما تم بعد رفع اسم اللاعب من القائمة الأولى للإسماعيلى.





وتعاقد المقاولون مع 10 صفقات حتى الآن خلال الميركاتو الجارى وهم، التونسيان وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، أحمد داودا، أحمد عبد العزيز، أحمد مجدى، باسم على، أحمد شكرى، خالد الحسينى،أحمد كابوريا وأخيراً محمد حمدى زكى.

ونجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فى تحقيق فوز عام على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى، بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سجل هدف المقاولون أليكس سونج لاعب الفريق الجيبوتى بالخطأ فى مرماه.