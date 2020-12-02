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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها ، فيفا يخاطب اتحاد الكرة للاستفسار عن القانون المصرى قبل إجراء الانتخابات.

فيفا يخاطب اتحاد الكرة للاستفسار عن القانون المصرى قبل إجراء الانتخابات

تلقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب فيه إرسال البنود الجديدة التى تم التعديل عليها من جانب الجمعية العمومية للجبلاية خلال الاجتماع الطارئ الذى أقيم الأحد الماضى، بجانب الاستفسار عن إجراء الإنتخابات وفقًا للقوانين المصرية وبما لا يتعارض معها.

غزل المحلة يتعاقد مع النيجيرى ايدو موسيس موسمين

نجح نادى غزل المحلة فى التعاقد مع النيجيرى ايدو موسيس لاعب حرس الحدود ومصر المقاصة السابق لمدة موسمين، حيث وقع اللاعب على العقد فى حضور خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة وطه السيد المدير الرياضى للنادى وعلى جلال وكيل أعماله، ومن المقرر أن يواجه غزل المحلة نظيره الإنتاج الحربى غداً الخميس ودياً في إطار استعدادات الفريق المحلاوى لبطولة الدورى التى يستهلها بمواجهة سموحة السكندرى خارج الديار ضمن مباريات الجولة الأولى.

الحضرى يطير إلى تونس الأسبوع المقبل لتوقيع عقود تدريب حراس النجم الساحلى

يطير عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، إلى تونس الأسبوع المقبل، من أجل توقيع عقود توليه مهمة تدريب حراس مرمى فريق النجم الساحلى التونسى، وذلك بعد أن تم الاتفاق بشكل نهائى على كل تفاصيل التعاقد بين الطرفين، ويتبقى توقيع العقود لتصبح المهمة بشكل رسمى.

سلبية مسحة على جبر من فيرس كورونا.. واختبار أخير قبل العودة للتدريبات

جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها على جبر مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، سلبية من فيروس كورونا، إلا أن اللاعب يستمر فى الغياب عن تدريبات فريقه الجماعية، لحين الخضوع لمسحة طبية أخرى بعد أيام، للتأكد من سلامته بشكل كامل قبل العودة للتدريب ومخالطة باقى زملائه.

حسين الشحات يُربك حسابات الأهلي أفريقيا

يعيش جهاز الكرة بالأهلي حالة من القلق انتظارًا لقرار الاتحاد الأفريقي "كاف" المتعلق بالعقوبات التي سيتم فرضها على اللاعبين، بسبب أحداث مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب استاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.

مسحة للاعبى الأهلى قبل نهائى الكأس وترقب عينة وليد سليمان

يجرى لاعبو فريق الأهلى مسحة طبية غداً الخميس للكشف عن فيروس كورونا، وذلك تنفيذا للبروتوكول الطبى المُتبع قبل المباريات الرسمية بـ48 ساعة، ويترقب الأهلى نتجة مسحة خماسى الفريق المُصاب بكورونا وهو المالى ديانج ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.

عواد يرد على رفض جلوسه على مقاعد بدلاء الزمالك: دكة الأبيض شرف وكلنا فى الخدمة

رد محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، على الأنباء التى ترددت بشأن رفضه الجلوس احتياطيًا فى مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش، التى جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت مشاركة محمود جنش، أساسيًا فى حراسة مرمى الأبيض، حيث نشر صورة لتعليق له بالإشارة لإسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الأبيض السابق، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، قال فيها: "قولهم يا أبو الكابتن دكة الزمالك شرف وكلنا فى خدمة الكيان".