شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل يرحل أشرف بن شرقى عن الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن المغربى أشرف بن شرقى، نجم الزمالك، تألق بشكل كبير للغاية برفقة الفارس الأبيض، وخطف قلوب العشاق والمحبين ولقبوه بـ"الساحر" أو "بن قلبى"، ويعيش المغربى أزهى فتراته مع القلعة البيضاء حيث يعتبر الورقة الرابحة فى تتويج الأبيض بعدة بطولات مؤخرا إلا أن الساعات الأخيرة شهدت توارد أنباء عن رغبته فى الرحيل عن القلعة البيضاء عقب خسارة دورى الأبطال الأفريقى لصالح الأهلى ثم وداع كأس مصر أمام الطلائع وهو مانلقى عليه الضوء في التقرير التالى..

س: متى ينتهى تعاقد أشرف بن شرقى مع الزمالك ؟

ج: يرتبط بن شرقى مع الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم حتى 2022 .

س: ماذا قدم أشرف بن شرقى في رحلته مع الزمالك ؟

ج:أشرف بن شرقى حصل على 6 بطولات فى مشواره القصير الذى يمتد لما يقرب من 5 مواسم فقط فى كرة القدم، إلا أنه نجح وباقتدار فى وضع اسمه بين الكبار داخل القارة السمراء .

س: هل يرحل أشرف بن شرقى عن الزمالك ؟

ج: نفى كريم البلق وكيل أعمال اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الزمالك أو طلبه لهذا الأمر نهائياً، مؤكداً أن اللاعب لديه مستحقات متأخرة ويريد الحصول عليها فقط.

س: كيف سيواجه الزمالك أزمة أشرف بن شرقى ؟

ج: لجنة الكرة بالزمالك برئاسة أيمن يونس سوف تعقد اجتماعاً مع أشرف بن شرقى في حضور وكيله للوصول لحلول لهذه الأزمة.

س: ماذا قدم أشرف بن شرقى في رحلته مع الساحرة المستديرة ؟

ج: بدأ بن شرقى رحلته مع الساحرة المستديرة بنادى المغرب الفاسى، واستطاع أن يخطف أنظار إدارة الوداد، فتم التعاقد معه، ليكون أحد أعمدة وداد الأمة ، لعب فى صفوف الوداد وتمكن من صناعة الفارق، إذ توج مع الفريق بدورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى، وبعدها رحل إلى صفوف الهلال السعودي ، لم تكن هذه التجربة ناجحة، ليخرج بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق لانس الفرنسي، وبعدها انتقل إلى نادى الزمالك مطلع هذا الموسم، استطاع بموهبته ومهارته أن يخطف قلوب مشجعى الزمالك، فقدم أداءً رائعًا منذ أن لمست قدماه القلعة البيضاء.