شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح فى بوست غامض : "لا اهتمام فى العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد صلاح لاعب نادى ليفربول ومنتخب مصر، صورة له على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بصحبة قطته ويصحبها تعليق غامض، حيث كتب :"لا اهتمام للعالم".



محمد صلاح تويتر

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" اللاعبين المرشحين لفريق العام فى قارة أوروبا 2020 على أن يتم التصويت للفائزين عبر لجنة المراقبة الفنية على أساس أدائهم فى مسابقات الاتحاد الأوروبى "دورى أبطال أووربا والدورى الأوروبى"، والمسابقات المحلية داخل الاتحادات الأعضاء من يناير إلى ديسمبر 2020.

وضمت القائمة التى أعلن "يويفا" فيها اختيار 50 لاعبا لفريق عام 2020 النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى وليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسبانى وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى وكيليان مبابى ونيمار دا سيلفا لاعبا باريس سان جيرمان وكيفين دى بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزى.

وكشف الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى أنه تم ترشيح كريستيانو رونالدو للعام السابع عشر على التوالى، لقد شارك فى 14 فريقًا، بما فى ذلك كل من آخر 13 فريقًا، وكلها أرقام قياسية، فيما تم ترشيح ليونيل ميسي للمرة الخامسة عشرة ويتطلع إلى جعل الفريق للمناسبة الحادية عشرة، بينما دخل سيرجيو راموس وروبرت ليفاندوفسكي على القائمة القصيرة للمرة التاسعة.