شكرا لقرائتكم خبر عن السوليه يحتفل بعبور الاتحاد بصور من المباراة.. ويعلق: "إلى نهائى الكأس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض النادى الأهلى مواجهة قوية أمام نادى الاتحاد السكندرى بقيادة الكابتن حسام حسن فى نصف نهائى كأس مصر، واستطاع الفريق الأحمر أن يجتاز المباراة ويصعد إلى النهائى بعد منافسة شرسة وتحويل الهزيمة إلى فوز بعد أن تلقت شباكه الهدف الأول ليعود بالتعادل ثم هدف ثان حسم به التأهل لمواجهة طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر.

ووسط أجواء الانتصارات التى يعيشها النادى الأهلى بعد الفوز ببطولة دورى أبطال افريقيا والصعود لنهائى كأس مصر، شارك النجم عمرو السولية، لاعب الفريق الأحمر، صور من مباراة الأمس أمام نادى الاتحاد السكندري، واحتفل السولية على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، بالفوز فى المباراة الصعبة واكتفى بالتعليق قائلا: " إلى نهائى الكأس".



عمرو السولية على تويتر

وحرص نادى الاتحاد السكندرى، على دعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بعد الأداء المشرف الذى ظهر به أمام النادى الأهلى، بطل إفريقيا، رغم الخسارة والخروج من بطولة كأس مصر، حيث كتبت الصفحة الرسمية لنادى زعيم الثغر، عبر فيسبوك: "لا تنتظروا حتى يكون كل شيء على ما يرام، فلا يوجد شيء مثالى، وغالباً ما ستكون هناك تحديات وعقبات ومواقف غير عادلة، لا تنظروا للخلف فلن تسيروا فى ذلك الاتجاه.. ننتظر منكم المزيد".



السولية يحتفل بالفوز



خلال المباراة



مباراة الاهلى والاتحاد

وحصد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بطاقة التأهل لنهائى كأس مصر بعد الفوز القاتل الذى حققه على الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، بإستاد السويس فى نصف نهائى كأس مصر.

سجل رزاق سيسيه للاتحاد، ثم تعادل قفشة للأهلى قبل أن يضيف حمدى فتحى الهدف الثانى القاتل للأهلى فى الدقيقة 89.

وبذلك يلتقى الأهلى مع طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من نصف النهائى بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف، خلال مباراتهما معاً أمس الثلاثاء، وخاض الأهلى مباراة الاتحاد مُتسلّحاً بروح الفانلة الحمراء والتتويج ببطولة أفريقيا التى توّج بها الجمعة الماضية على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف، ونجح الأهلى فى تحويل تأخره بهدف لفوز مُثير بهدفين لهدف على زعيم الصغر الذى قدم مباراة جيدة.