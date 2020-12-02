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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكرم الراحل محمد حلمي في حفل الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص اتحاد الكرة ، درع لتكريم الراحل محمد حلمي المسئول عن ملف الكرة النسائية بعد المجهودات التي قام بها ، خلال فترة تواجده بالجبلاية وتكريمه خلال حفل توزيع جوائز "الأفضل" في دوري كرة القدم النسائية، للموسم الكروي 2020/2019 ، بحضور الدكتورة سحر عبدالحق المشرف العام على الكرة النسائية وعضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بأحد فنادق القاهرة.
ويتم خلال الحفل، تتويج فريق وادي دجلة "بطل الدوري"، وتكريم كفر سعد "الوصيف"، والطيران "المركز الثالث"، بالاضافة الى تكريم الاندية الخمسة الصاعدة من دوري الدرجة الثانية الى الدوري الممتاز للموسم الكروي 2021/2020 بجانب تكريم مراقبات المباريات والمُحكمات.
سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة
احتفالية الكرة النسائية
العطار و محمود سعد
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