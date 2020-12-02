شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات فنية أدخلت موسيمانى قلوب جماهير الأهلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في بداية أكتوبر الماضي، عُين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرباً للأهلي ، ليصبح أول مدرب إفريقي غير مصري يقود النادي في تاريخه البالغ 113 عاماً.

وكتب موسيمانى التاريخ في القاهرة عندما تغلب العملاق الأحمر على غريمه الأبدي الزمالك ليفوز بلقب دوري الأبطال الأفريقى ويعزز رقمه القياسي بلقب تاسع في البطولة القارية الأولى للأندية.

وبعيداً عن صراع البطولات والفوز بالمباريات اتخذ موسيمانى عدة قرارات فنية في موسم الانتقالات الصيفية الحالية أدخلته قلوب عشاق الأهلى من الباب الكبير لتوافقها مع رغبتهم ورؤيتهم للمارد الأحمر في الموسم الجديد ونستعرضها في السطور التالية..

*الموافقة على التعاقد مع بانون وبيكهام

وافق موسيمانى على التعاقد مع المغربى بدر بانون مدافع الرجاء المغربى بجانب إعادة أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة والمنتخب الاوليمبى وهى نفس الرؤية التي طالبت بيها الجماهير الحمراء لتدعيم خط الدفاع الأحمر في الموسم الجديد لما يتمتع به الثنائى من قدرات دفاعية هائلة ستمثل إضافة قوية للأهلى في البطولات المقبلة.

*الموافقة على عودة الخماسى المعار

كانت جماهير الاهلى تخشى أن يقفل المارد الأحمرأبوابه أمام عودة الخماسى المعار الذى تألق بشدة مع أندية الدوري الموسم الماضى ولكن موسيمانى رحب بإستعادة أكرم توفيق ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر ماهر ليضيف روح الشباب للفريق الأحمر وينظر للمستقبل.

*رحيل باسم على وصالح جمعة والشيخ

أصر موسيمانى على رحيل الثلاثى باسم على وصالح جمعة وأحمد الشيخ بداعى إستنفاذ الثلاثى كل الفرص التي منحت لهم في القلعة الحمراء مما يجعل منحهم مقعد في القائمة الجديدة بمثابة الجريمة التي تغتفر وهى نفس وجهة النظر التي طالبت بها الجماهير الاهلاوية مراراً وتكراراً.

*رفض التعاقد مع محمد إبراهيم ومحمد فاروق

كان الاهلى على أبواب التعاقد مع الثنائى محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة ومحمد فاروق لاعب بيراميدز ولاقى هذا التوجه غضب عارم من الجماهير الحمراء التي ترى أن الثنائى لن يقدم أي إضافة تذكر للمارد الأحمر وهى نفس الرؤية التي إستند لها موسيمانى في رفضه ضم الثنائى للأهلى ليقرر مسئولي القلعة الحمراء التراجع عن إتمام التعاقد.

*طلب التعاقد مع سيرينو من صن دوانز

يرى موسيمانى أن التعاقد مع الاوروجوانى سيرينو لاعب صن دوانز بطل جنوب أفريقيا هو أهم تدعيم لقائمة الأجانب في الاهلى بالموسم الجديد وهى نفس الرؤية التي طالبت بها جماهير المارد الأحمر .