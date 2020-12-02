شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستضيف بطولة الجمهورية لشباب الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة عن إستضافة المؤسسة العسكرية بالإسكندرية بطولة الجمهورية لشباب الملاكمة للموسم المحلى الحالى 2020/2021 خلال الفترة من 5 و حتى 10 ديسمبر الجاري .

وقرر اتحاد الملاكمة حضور مدرب واحد فقط يصاحب كل فريق فى منافسات الموسم الجديد، لتقليل الأعداد كإجراء احترازى لحماية المنافسين من فيروس كورونا المستجد، واشترط اتحاد الملاكمة، برئاسة عبد العزيز غنيم، على اللاعبين ضرورة الحصول على شهادة طبية معتمدة من الأندية بشأن سلبية فيروس كورونا حين بدء نشاط الموسم الجديد.

وأكد رئيس اتحاد الملاكمة إلزام الحكام والمدربين والإداريين بضرورة ارتداء الكمامة فى منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فيما استقر اتحاد الملاكمة أيضاً على عدم حضور الجمهور فى منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس اتحاد الملاكمة اتباع الإجراء الاحترازى الخاص بالاتحاد الدولى للعبة فى الموسم الجديد بشأن ميزان اللاعبين، مشيرا إلى أن كل لاعب سيخضع للميزان قبل المنافسة مباشرة.

وقال غنيم إن نظام الميزان مسبقا كان يتم قبل المنافسة فى يوم واحد لجميع اللاعبين، إلا أن الاتحاد الدولى فضل إجرار كل لاعب للميزان قبل المنافسة للتباعد الاجتماعى الخاص بفيروس كورونا كإجراء احترازى.