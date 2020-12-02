شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب باريس: نعيش أجواء صعبة ولابد من الفوز على مانشستر يونايتد في ملعبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان اصطدامه بالصحفيين ووسائل الإعلام قبل مواجهة مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

رد «توخيل» على أحد الصحفيين قائلًا: «أنا مندهش للغاية، لأنني لم أرك في غرفة خلع الملابس يوم الأحد الماضي، إنها مفاجأة كبيرة أن تعرف ما تحدثت عنه مع اللاعبين، نعيش فترة صعبة لها أسباب عديدة وليست ذهنية فقط، والآن لا مجال للأعذار أمام مانشستر يونايتد».

واَضاف لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية: «نعيش نفس الأجواء التي مر بها الفريق قبل المباراة الماضية ضد لايبزيج»، وذلك ردًا على تخوفه من الخسارة والخروج مبكرًا من دوري الأبطال.

وتابع المدرب الألماني: «الفوز على مانشستر يونايتد في ملعبه ضروري وتحد كبير، ولكنه ليس مستحيلا، وننتظر بالطبع ما تسفر عنه نتيجة مباراة لايبزيج وباشاك شهير».

وأوضح: «سنحاول الاستحواذ على الكرة قدر الإمكان مع ضرورة اليقظة التامة لأن الفريق الإنجليزي خطير للغاية في الهجمات المرتدة».

ورفض المدير الفني لسان جيرمان الكشف عن مركز ماركينيوس، قائلًا: «لن أصرح به.. هذه الإجابة تثير اهتمام سولسكاير».