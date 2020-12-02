الأهلي يتلقى خطابًا من اتحاد الكرة بتحديد ملعب نهائي كأس مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة يفيد بإقامة مباراة نهائي كأس مصر بينه وبين طلائع الجيش، السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وكان المارد الأحمر قد تأهل لنهائي الكأس، بعد فوزه على الاتحاد السكندري (2-1)، أمس الثلاثاء، في نصف النهائي، بينما أطاح طلائع الجيش بالزمالك، متغلبًا عليه (3-1).
ويسعى الأهلي لمواصلة أفراحه عبر التتويج بالكأس المحلية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا، الجمعة الماضي، على حساب غريمه الزمالك (2-1).
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