شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو» يقتحم الصراع الأوروبى على ضم نجم يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، للتعاقد مع سامى خضيرة، نجم يوفنتوس الحالى وريال مدريد السابق، وذلك بحسب تقرير صحفي إيطالي.

وخرج سامي خضيرة من حسابات مدربه أندريا بيرلو، حيث استبعده من قائمة الفريق الأوروبية، ولم يشركه في أي مباراة محلية.

وحاولت إدارة يوفنتوس فسخ تعاقد «خضيرة»، قبل انطلاق الموسم الجاري، لكن لم يتم التوصل لاتفاق، ليكمل اللاعب الموسم المتبقي في عقده، ويحصل على راتبه البالغ 6 ملايين يورو.

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن توتنهام انضم لمواطنه إيفرتون في سباق الحصول على خدمات «خضيرة»، خلال يناير المقبل، وأشار الموقع إلى أن توتنهام سيلقى منافسة قوية أيضًا على الصفقة، من جانب مانشستر يونايتد ووست هام ولايبزيج، المهتمين كذلك بضم اللاعب.