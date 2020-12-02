شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن إصابة سيرجى روبيرتو بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة نجمه سيرجى روبيرتو بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لأحدث فحص خضع له اللاعب. وثبتت إصابة سيرجي روبرتو بفيروس كورونا المستجد بعدما ظهرت نتيجة المسحة التي أجراها أمس الثلاثاء. وأكد النادي الكتالوني أن اللاعب بحالة جيدة، وهو يخضع للعزل المنزلي. كان سيرجى روبرتو يعانى من إصابة بتمزق عضلي في الفخذ الأيمن تعرض لها أمام أتلتيكو مدريد بالليجا، وسيغيب شهرين عن الملاعب. الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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