شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة للأهلي غدًا الخميس قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري لاعبو الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي مسحة طبية، غدًا الخميس، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا للبروتوكول الطبى المُتبع قبل المباريات الرسمية بـ48 ساعة، ويترقب الأهلى نتيجة مسحة خماسي الفريق المُصاب بكورونا: وهم: المالي أليو ديانج ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.

وحصل الفريق على راحة سلبية بقرار من بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الخميس على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش السبت في نهائى الكأس.