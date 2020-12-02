شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قمة الإسماعيلي والزمالك في دوري الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأجلت مواجهة فريق الإسماعيلى مواليد 99 مع الزمالك والتى كان من المقرر اقامتها اليوم الأربعاء، في قمة الجولة الأولى من منافسات دورى الجمهورية.

وجاء التأجيل بناءً على طلب من الفريق الضيف ،في أعقاب اجراءات تغيير مجلس إدارته وتولى شئونه لجنة معينة.

وفاز شباب الدراويش بلقب هذه البطولة بعد غياب دام 21 عاما، حيث كان آخر تتويج عام 1998.