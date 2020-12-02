شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف فى الأهلي من فشل صفقة سيرينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكثف لجنة التعاقدات بالأهلى من محاولاتها لإنهاء أزمة التعاقد مع الأورجوانى سيرينو، لاعب صن دوانز الجنوب إفريقى، والتى توقفت بسبب تعثر الأهلى في تسويق جيرالدو، الذي وضع المسؤولين في مأزق بسبب مماطلته في قبول العروض التي وصلته مؤخرًا بداعى رغبته في الرحيل إلى أحد الأندية الخارجية.

ووفقا لمصدر داخل النادى، فإن التعاقدات ستضطر لتأجيل التعاقد مع لاعب صن دوانز إلى فترة الانتقال الشتوية المقبلة، بينما تعثرت لجنة التعاقدات في تسويق جيرالدو من أجل ضم لاعب أجنبى بديل في القائمة بعد رفض اللاعب العروض المحلية التي وصلته مؤخرا، وتقرر عقد جلسة بين لجنة التخطيط وموسميانى عقب نهائى كأس مصر لمناقشة أزمة صفقة لاعب صن دوانز.