شكرا لقرائتكم بيراميدز ينفى التعاقد مع صالح جمعة: "الأهلى ماقدرش عليه هنقدر إحنا؟" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، حقيقة الدخول فى مفاوضات مع صالح جمعة الذى رحل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الحالية مجانًا، مؤكدًا أن الفريق ليس فى حاجة لخدمات اللاعب خاصة فى ظل وجود عدد كبير من النجوم فى نفس مركزه.

أضاف المصدر -رفض ذكر اسمه- فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه لم يتم التفاوض مع صالح جمعة، ولا توجد رغبة من الإدارة أو الجهاز الفنى فى التعاقد مع اللاعب، قائلاً: "الأهلى ماقدرش على صالح جمعة طوال الخمس سنوات هنقدر إحنا عليه؟".

وكان بعض وكلاء اللاعبين عرضوا على صالح جمعة إمكانية الانتقال لصفوف بيراميدز، كما عرضوا عليه التوسط لإنتقاله للزمالك، مع بعض العروض من أندية أخرى، ومازال اللاعب لم يحسم وجهته بشكل نهائى حتى الأن.

وأسدل صالح جمعة الستار على رحلته مع النادي الأهلى، بعد قضاء ما يقرب من 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حيث فسخ اللاعب عقده بالتراضي بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرًا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

بدأت رحلة المعلم مع الأهلى في 22 يوليو 2015 وأعلن الأهلي التعاقد مع صالح جمعة بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 7 ملايين جنيه لنادى إنبى ورغم أن صالح جمعة قضي خمسة سنوات في الاهلي وهي مدة كبيرة إلا أن تأثيره مع الفريق كان قليل للغاية ولم يترك "بصمات".

وخرج صالح جمعة لرحلة احتراف جديدة لصفوف الفيصلي السعودي معارًا من الأهلي، في موسم 2017 / 2018، ولم تستمر رحلة الاحتراف طويلاً، حيث قضى اللاعب 6 أشهر فقط شارك خلالهم في 8 مباريات و3 بكأس الملك، ثم عاد إلى صفوف المارد الأحمر.

شارك صالح جمعة مع الأهلي طوال المدة الماضية في 72 مباراة، سجل خلالهما 12 هدفًا، وصنع 13 آخرين.